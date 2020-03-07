Сотрудникам ВШЭ запретили зарубежные командировки из-за коронавируса

Высшая школа экономики ввела временный запрет на зарубежные командировки для своих сотрудников.

Эти меры приняты из-за распространения коронавируса и во исполнение указа мэра Москвы.

Как сообщается на сайте вуза, соответствующий приказ подписал 7 марта ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.

Согласно этому документу, сотрудникам ВШЭ запрещается отправляться в заграничные служебные командировки до появления отдельного распоряжения.

Кроме того, обращается внимание на то, что после возвращения из стран с неблагополучной ситуацией с коронавирусом сотрудники и студенты должны находиться в самоизоляции на дому 14 дней. Им нельзя посещать работу и занятия, а также следует воздержаться от посещения общественных мест.

Учащимся предписано уведомлять учебные офисы и менеджеров образовательных программ о возвращении из любого иностранного государства.

Изолированным сотрудникам должен быть предоставлен удаленный доступ к информационным ресурсам НИУ ВШЭ для выполнения работы.

В сообщении также говорится о том, что сотрудникам и студентам будут регулярно измерять температуру на территории университета. При появлении первых симптомов болезни им рекомендовано незамедлительно вызывать врача.

Ранее «Ридус» писал о том, что в России зарегистрированы 4 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Три случая выявлены в Липецке и один — в Санкт-Петербурге. Все заболевшие вернулись из Италии.

Сегодня же в Москве выписался из больницы первый россиянин, переболевший новой коронавирусной инфекцией. Он был госпитализирован 27 февраля после возвращения из Италии.



В Петербурге вернувшихся с симптомами ОРВИ из стран с эпидемией коронавируса прямо из аэропорта отправляют в клиническую инфекционную больницу имени Боткина.

В Москве с 5 марта приехавшие из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, где ситуация с коронавирусом наиболее неблагополучна, обязаны пройти двухнедельный карантин на дому.