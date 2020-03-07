Основным миграционным статусом в РФ может стать вид на жительство

С предложением сделать вид на жительство основным миграционным статусом в России выступила рабочая группа по реформированию миграционных режимов и института гражданства РФ.

Также предложено не считать разрешение на временное проживание отдельным миграционным статусом.

Как сообщается на сайте Кремля, в перспективе вид на жительство позволит иностранному гражданину претендовать на получение российского гражданства в общем и упрощенном порядке.

При этом обращается внимание на то, что условия приема в гражданство в рамках общего и упрощенного порядка предполагают знание русского языка и отсутствие социально-конфликтных ситуаций во время проживания в России.