В Москве установлен температурный рекорд для 7 марта

В субботу, 7 марта, воздух в столице прогрелся до 11 градусов, в результате чего был установлен температурный рекорд для этого дня.

Кроме того, сегодняшний день стал самым теплым с начала года, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в 14:00 столбик термометра поднялся в Москве до плюс 11 градусов, что на два градуса превышает прежний рекорд 2002 года.

«Также это самые ранние плюс 10 за всю историю метеонаблюдений», — уточнил собеседник агентства.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал, что аномальное тепло в столице продлится еще минимум пять дней. «Аномалия 8−10 градусов выше нормы в Москве будет еще пять дней точно», — сообщил он РИА Новости.

Ранее Вильфанд раскритиковал прогноз погоды на лето, сделанный «Фобосом». По его словам, пообещать в марте всей стране «малиновое лето», можно только имея персональную связь с космосом или эзотерические данные.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал предстоящее лето «малиновым» из-за «окраса прогностических температурных карт».