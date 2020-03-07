Стартовала всемирная акция Make her smile, приуроченная к Международному женскому дню. Волонтеры из разных уголков планеты дарят цветы случайным женщинам на улицах городов, в аэропортах и на вокзалах.

Акция проходит в США, Великобритании, Болгарии, Македонии, Мексике, Израиле и других странах.

Кроме того, участники акции Make her smile предлагают всем мужчинам присоединиться к праздничному флешмобу. Для участия в этом флешмобе необходимо выложить в социальную сеть поздравления с Международным женским днем с хештегом #MakeHerSmile. Самые интересные посты появятся на официальном сайте акции www. makehersmile. world, который заработает 7 марта в 00.00 по московскому времени.