Фейки недели: депутат-единоросс оставил японцев без туалетной бумаги

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.



Роддом, которого нет

Депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Юрков рассказал подписчикам в социальной сети «ВКонтакте» о своем посещении родильного отделения каргопольской больницы. Согласно тексту поста, Юрков навестил рожениц и вручил им подарки.

Однако затем возмущенные пользователи написали в комментариях, что никакого родильного отделения в Каргополе давно нет, и женщины вынуждены рожать за несколько сотен километров от города.

Депутат быстро удалил старый текст и разместил новый, в котором отметил, что будущие мамочки в каргопольской больнице просто «наблюдаются», а вот рожать им действительно приходится ездить в другие районы Архангельской области.

Всю вину за конфуз с родильным отделением Юрков свалил на некоего «молодого журналиста». Вероятно, речь идет о человеке, пишущем посты для страничек депутата в социальных сетях.

Кстати, некоторые пользователи усомнились в существовании допустившего ошибку «молодого журналиста».

Закрытие цветочных магазинов в Москве

Паника по поводу распространения китайского коронавируса продолжает шагать по России. Многие пользователи социальных сетей утверждают, что из-за эпидемии 8 марта в Москве закроются все цветочные магазины, и столичным мужчинам будет весьма непросто купить своим дамам праздничные букеты в честь Международного женского дня.

Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что информация о закрытии цветочных магазинов — ложь.

«Все магазины, а их в Москве более 2,5 тысячи, которые реализуют цветы, конечно, готовятся к 8 марта и будут работать все дни без выходных. Поэтому призываю всех мужчин прийти и купить цветы своим любимым», — отметил чиновник.



Дефицит туалетной бумаги в Японии

А жители Японии стали массово скупать туалетную бумагу. Это случилось после нескольких публикаций в социальных сетях, где говорилось, что туалетную бумагу постигнет участь медицинских масок, которые практически исчезли из продажи.



Напомним, что дефицит медицинских масок в Японии был вызван разразившейся в Китае эпидемией коронавируса. До начала распространения болезни порядка 80% масок завозились в Японию из Поднебесной. Сейчас их импорт резко упал.

Авторы слухов о грядущем дефиците туалетной бумаги уверяют, дескать, этот предмет гигиены производится из того же сырья, что и медицинские маски, и тоже привозится из Китая.

Ажиотаж вокруг туалетной бумаги оказался настолько сильным, что в дело пришлось вмешаться японскому правительству. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма рассказал соотечественникам, что туалетная бумага почти целиком производится внутри страны. По его словам, ее запасы вполне достаточны, поэтому дефицита пока не предвидится.

«Хотелось бы призвать к тому, чтобы ее покупали спокойно, без ажиотажа», — цитирует Кадзияму ТАСС.

Еще министр заверил, что правительство оказывает помощь предпринимателям в наращивании производства медицинских масок.