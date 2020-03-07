Нижегородок поздравили с 8 Марта с помощью красной кнопки

В Нижнем Новгороде активисты нового общественного движения «МЫ» необычно поздравили женщин с наступающим 8 Марта, установив в центре города импровизированную красную кнопку. Каждая проходящая мимо представительница слабого пола, которая нажимала на эту кнопку, оказывалась в эпицентре яркого поздравления: активисты неожиданно появлялись вокруг виновницы торжества и вручали тюльпаны.

«Доброе слово и кошке приятно, а как известно, все женщины немного кошки. Спасибо движению за это мероприятие», — прокомментировала нижегородка Анна Калашникова.



Сооснователь движения «МЫ» Соломон Апоян отметил, что поздравления от активистов получили в том числе и женщины-ветераны Великой Отечественной войны.

Каждая женщина в душе мечтает о празднике, и в эти дни активисты нашего движения разделились: часть помогает «Волонтерам Победы» поздравлять женщин-ветеранов Великой Отечественной войны, а мы с ребятами вышли на улицы города, чтобы вызвать улыбки на лицах наших прекрасных, добрых, красивых женщин, — сказал Апоян.

Движение «МЫ» было создано 3 марта. Главная цель организации — объединение всех неравнодушных жителей города с помощью одноименного мобильного приложения. На новой цифровой площадке каждый может присоединиться к социальным проектам общественных объединений или организовать собственную полезную инициативу, получив помощь в её реализации, а также приятные бонусы и даже гранты.