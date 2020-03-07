Во Флориде корабль Dragon стартовал к МКС

Представители NASA рассказали, что во Флориде с космодрома Канаверал произошел запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon. Старт был назначен на 07:50 по московскому времени.

Если все пойдет по плану, то уже в понедельник, 9 марта, корабль достигнет международной космической станции (МКС), куда будет доставлено две тонны полезного груза.

Dragon присоединится к трем другим космическим аппаратам, которые в настоящее время находятся на станции. Когда он прибудет к станции, бортинженер NASA Эндрю Морган и астронавт Джессика Меир помогут стыковке корабля.

Известно, что груз будет доставлен на станцию с помощью роботизированной руки-манипулятора, которая подтянет почти 2 тонны груза. Dragon привезет на МКС не только предметы для комфортного быта астронавтов, но и научное оборудование.

Корабль пробудет рядом с МКС около месяца, после чего снова вернется на Землю. Отмечается, что этот рейс станет последним для корабля Dragon первого поколения, так как следующий грузовой рейс на МКС должен осуществить грузовой корабль Dragon 2.