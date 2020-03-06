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Китайцы вывозят маски через Шереметьево сотнями тысяч

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Туристы из Китая вывозят из России на родину маски и респираторы сотнями тысяч упаковок.

Для транспортировки средств защиты от коронавируса граждане КНР используют терминал F московского аэропорта Шереметьево, сообщает ФАН.

Корреспондент издания запечатлел на видео десятки мешков с тысячами масок, которые предназначены для отправки в Китай.

Сами китайцы уклоняются от ответа на вопрос, с какой целью они закупают такое количество масок, и кто является поставщиком. Сотрудники аэропорта тоже не знают, откуда и зачем вывозятся такие гигантские партии.

Как пишет ФАН, предположительно, это может быть связано с частной продажей масок в Китае, где, по данным СМИ, их готовы скупать по любой цене.

Напомним, 4 марта правительство РФ ввело временный запрет на вывоз из страны ряда медицинских изделий, в том числе защитных масок и респираторов.

Ранее сообщалось, что число заразившихся COVID-2019 во всем мире превысило 100 тысяч человек. Количество умерших от коронавируса превысило 3,4 тысячи человек.

К утру 6 марта общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 97 945 человек. За пределами Китая число зараженных превысило 17 тысяч. Хуже всего дела обстоят в Иране и Италии, где от COVID-19 люди умирают десятками каждые сутки.

В материковой части Китая с декабря коронавирусом заразились 80 714 человек, из них в тяжелом состоянии в настоящее время находятся 5737 человек, умерло 3045, а выздоровели и выписаны из больниц 53 817 человек.

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