Китайцы вывозят маски через Шереметьево сотнями тысяч
- 06 марта 2020, 21:50
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Туристы из Китая вывозят из России на родину маски и респираторы сотнями тысяч упаковок.
Для транспортировки средств защиты от коронавируса граждане КНР используют терминал F московского аэропорта Шереметьево, сообщает ФАН.
Корреспондент издания запечатлел на видео десятки мешков с тысячами масок, которые предназначены для отправки в Китай.
Сами китайцы уклоняются от ответа на вопрос, с какой целью они закупают такое количество масок, и кто является поставщиком. Сотрудники аэропорта тоже не знают, откуда и зачем вывозятся такие гигантские партии.
Как пишет ФАН, предположительно, это может быть связано с частной продажей масок в Китае, где, по данным СМИ, их готовы скупать по любой цене.
Напомним, 4 марта правительство РФ ввело временный запрет на вывоз из страны ряда медицинских изделий, в том числе защитных масок и респираторов.
Ранее сообщалось, что число заразившихся COVID-2019 во всем мире превысило 100 тысяч человек. Количество умерших от коронавируса превысило 3,4 тысячи человек.
К утру 6 марта общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 97 945 человек. За пределами Китая число зараженных превысило 17 тысяч. Хуже всего дела обстоят в Иране и Италии, где от COVID-19 люди умирают десятками каждые сутки.
В материковой части Китая с декабря коронавирусом заразились 80 714 человек, из них в тяжелом состоянии в настоящее время находятся 5737 человек, умерло 3045, а выздоровели и выписаны из больниц 53 817 человек.
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