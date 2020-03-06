Пласидо Доминго отказался от выступлений в Ковент-гардене из-за скандала

Испанский оперный певец Пласидо Доминго не выступит в июле на сцене лондонского Ковент-гардена.

«Королевский театр и маэстро Пласидо Доминго пришли к обоюдному решению, что он не будет выступать в июле 2020 года в постановке оперы «Дон Карлос», — приводит РИА Новости сообщение театра.

При этом обращается внимание на то, что в Ковент-гардене не получали никаких жалоб на поведение Доминго во время его работы в театре.

Как отмечает агентство, в конце февраля Доминго принес извинения женщинам, обвинившим его в домогательствах, и заявил, что берет на себя полную ответственность за свои действия.

Это заявление было сделано после публикации результатов расследования, которое проводил американский профсоюз оперных артистов. Было установлено, что жертвами сексуальных домогательств Доминго или свидетелями его неподобающего поведения объявили себя по меньшей мере 27 человек. Все эти случаи относятся к тому периоду, когда певец возглавлял оперные театры Лос-Анджелеса и Вашингтона.

Напомним, 2 октября 2019 года Пласидо Доминго подал в отставку с поста генерального директора крупнейшего оперного театра США в Лос-Анджелесе, заявив, что обвинения в сексуальных домогательствах не позволяют ему и далее исполнять эту роль. До этого тенора навсегда изгнали со сцены нью-йоркской Метрополитен-оперы по тем же причинам.



Однако скандал не помешал певцу дать 17 октября 2019 года концерт в столичном «Крокус Сити Холле».

