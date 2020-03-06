Жена Ефремова прокомментировала инцидент в аэропорту с ее мужем

Софья Кругликова, супруга актера Михаила Ефремова, рассказала, что на самом деле произошло 6 марта в петербургском аэропорту Пулково, где ее мужа не пустили на рейс в Ригу из-за нетрезвого вида.

Кругликова заявила, что это был розыгрыш и непревзойденная актерская игра.

«Не пустили человека на самолет из-за того, что он не соответствовал стандартам перевозимого пассажира, — пояснила она в беседе с „360“. — Он не подходил для перевозки данной авиакомпании».

Жена артиста уточнила, что перевозчику не подошел «масштаб гения», поскольку у авиакомпании просто не получается поднять такое величество. «Я думаю, что мы сейчас закажем ракету и полетим на ракете», — сказала она в интервью телеканалу.

По словам Кругликовой, у Ефремова настолько большой талант, что он заставил всех поверить в то, что пьян. Таким способом он хотел всех повеселить, утверждает она.

Ранее сообщалось, что Михаила Ефремова не пустили на борт самолета авиакомпании AirBaltic, поскольку артист был сильно пьян и еле держался на ногах.