найти ×
   
  • USD +1.33
    67.52
  • EUR +2.16
    75.84
СохранитьСохранено0
×

203090

Жена Ефремова прокомментировала инцидент в аэропорту с ее мужем

Small f1a6d446e0
© Михаил Почуев/ТАСС

© Михаил Почуев/ТАСС

Софья Кругликова, супруга актера Михаила Ефремова, рассказала, что на самом деле произошло 6 марта в петербургском аэропорту Пулково, где ее мужа не пустили на рейс в Ригу из-за нетрезвого вида.

Кругликова заявила, что это был розыгрыш и непревзойденная актерская игра.

«Не пустили человека на самолет из-за того, что он не соответствовал стандартам перевозимого пассажира, — пояснила она в беседе с „360“. — Он не подходил для перевозки данной авиакомпании».

Жена артиста уточнила, что перевозчику не подошел «масштаб гения», поскольку у авиакомпании просто не получается поднять такое величество. «Я думаю, что мы сейчас закажем ракету и полетим на ракете», — сказала она в интервью телеканалу.

По словам Кругликовой, у Ефремова настолько большой талант, что он заставил всех поверить в то, что пьян. Таким способом он хотел всех повеселить, утверждает она.

Ранее сообщалось, что Михаила Ефремова не пустили на борт самолета авиакомпании AirBaltic, поскольку артист был сильно пьян и еле держался на ногах.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Пес-гонщик едва не сорвал велокросс в Бельгии
4211381читать позжечитаю позже
Животные
Отвлекающий маневр кота на пути к миске с едой удивил соцсети
701161566читать позжечитаю позже

главное


Животные
Общество
Установлено, можно ли заразиться коронавирусом от домашних животных

Хотя бы какие-то хорошие новости о коронавирусе.

129846читать позжечитаю позже

Общество
Советы
5 душевных и приятных подарков на 8 марта02 марта

Вместо тысячи наборов косметики и гелей для душа.

9012954читать позжечитаю позже