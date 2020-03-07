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Родителям на заметку: почему стоит отказаться от хлопьев на завтрак

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Многие родители покупают своим детям сладкие хлопья на завтрак, так как это очень быстрый и недорогой способ подкрепиться по утрам. Однако, мамы и папы не задумываются о том, какое количество сахара содержится в детских хлопьях.

Несмотря на то, что готовые завтраки неоднократно проходили исследования, которые доказывали их безопасность, порции, которые в них рассматривались, слишком малы.

Наблюдения показали, что дети едят в 2−3 раза больше, чем написано в рекомендованных нормах. Получается, что уровень сахара возрастает в несколько раз, — пишут исследователи.

Так как во всем мире озабочены проблемой здорового веса, к хлопьям для завтрака выдвинуты строгие ограничения. На 1 порцию должно быть не более 200 калорий и менее 13 граммов сахара.

Но, как показывает практика, не все производители соблюдают правила, к тому же, многие потребители съедают за раз несколько порций хлопьев.

Нередко производители добавляют к своим хлопьям злаковые компоненты, которые призваны делать продукт «здоровее», но это не всегда так. Авторы исследования в очередной раз напоминают о необходимость читать этикетку на продукте перед использованием.

Также производители хлопьев повсеместно используют маркетинговые уловки, например, упаковки с героями комиксов, которые привлекают детей.

Если вы не можете отказаться от молочных завтраков, то можно попробовать использовать не покупные хлопья, а гранолу собственного приготовления. Для этого вам потребуется овсянка и сухофрукты, запеченные заранее в духовке. Так вы всегда сможете контролировать количество калорий и сахара в продукте, заключили ученые.
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