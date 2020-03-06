Как сохранить ясность ума в пожилом возрасте

Американские неврологи опубликовали статью, в которой рассказали, какие занятия помогут сохранить ясность ума в пожилом возрасте.

В исследовании приняли участие 1557 человек в возрасте от 75 лет, у которых не было проблем с нервной системой, и врачи не диагностировали у них болезнь Альцгеймера.

Участники проходили различные тесты на логику и задачки на память, на основе которых ученые считали, сколько времени и энергии каждый человек потратил на эти действия.

Также специалисты узнали, какой образ жизни ведет пенсионер. Для удобства исследователи разделили людей на три группы: те, кто был неактивен; те, кто был несколько активен, то есть каждую неделю у человека было примерно два с половиной часа физической активности низкой интенсивности; и те, кто были наиболее активными, то есть каждую неделю у них было семь часов физической активности.

Затем исследователи изучили результаты МРТ-сканирования мозга всех участников и обнаружили, что по сравнению с людьми из неактивной группы у тех, кто проявлял большую активность, общий объем мозга был больше.



Наши результаты дополняют доказательство того, что увеличение физической активности связано с увеличением объема мозга у пожилых людей. Также не исключено, что физическая активность во время всей жизни поможет сохранять здоровье в зрелые годы, — пишут исследователи.

Когда ученые спросили у пенсионеров, каким именно спортом они занимаются, первые места заняли обычные прогулки, плавание и танцы.