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Почему роспуска Госдумы не будет

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© kremlin.ru

© kremlin.ru

Предположения журналистов о грядущем роспуске Госдумы абсолютно безосновательны. Такое мнение высказал в интервью «Ридусу» президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.

«Во-первых президент Владимир Путин четко дал понять, что никакого роспуска Госдумы не будет. Позиция администрации президента такая же. Во-вторых, для роспуска Госдумы нет никаких законных оснований. Глава государства может распустить нижнюю палату парламента только в трех случаях, и все эти случаи связаны с вопросами назначения и доверия правительству. Сейчас такие вопросы депутатами нижней палаты не ставятся. Так что очевидных предпосылок для роспуска Думы нет», — пояснил эксперт.

О возможности роспуска Госдумы и проведении досрочных выборов депутатов нижней палаты журналисты спросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова перед встречей Владимира Путина с лидерами парламентских партий. Песков ответил, что в повестке главы государства эта тема не значится.

Встреча Путина и лидеров парламентских партий состоялась 5 марта. Российский лидер обсудил с народными избранниками предстоящие поправки в Конституцию, а также поблагодарил их за активное участие в процессе принятия этих поправок.

© kremlin

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, конституционные поправки президента поддерживают все думские фракции.

«Хотелось бы, чтобы у нас сохранилась та консолидация, которая была при рассмотрении закона о внесении изменений в Конституцию в первом чтении», — отметил Володин.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в свою очередь заявил, что не увидел ни одной поправки, где был бы отрицательный смысл. Все они, по мнению Жириновского, «направлены на улучшение и несут положительное значение».

Напомним, с предложением внести поправки в Конституцию Владимир Путин выступил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Поправки Путина в Основной Закон предусматривают расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Конституции над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

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