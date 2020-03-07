Как нас обманывают антикварщики, продавая «неискусство»

«Ридус» продолжает рубрику об интересных профессиях и людях, и недавно нам удалось пообщаться с арт-консультантом, историком искусства Ириной Чмеленко, которая рассказала, как мошенники врут, продавая искусство.

Оказалось, что стать «антикварщиком» довольно-таки просто: берешь любую вещь, подделываешь клеймо, придумываешь провенанс, и выставляешь ее на Авито. Распознать подделку не всегда легко, и на этом сейчас зарабатывает огромное количество злоумышленников.

Арт-диллер — это тот же детектив, которому нужно выяснить правду, найти настоящую историю происхождения предмета. Неопытные мошенники часто промахиваются, так как нужно учесть много факторов: стилистику произведения, год создания, подделать холст, если это картина, скопировать печать, и т. д. Но есть профессионалы, подделки которых обнаруживаются только спустя десятилетия, — рассказала Ирина на лектории Даши Богачкиной «Тактики и Практики».

Сейчас у антикварщиков есть два пути. Официальный — самый сложный, так как нужно арендовать помещение, получить лицензию, платить налоги, вести бухгалтерию. В таких салонах вы, наверняка, не встретитесь с подделкой, хотя, даже крупные музеи не застрахованы от фальшивки.

Неофициальный путь практически не требует усилий, так как вы можете принести вещи на блошиный рынок или продавать их в соцсетях.

Провенанс — история происхождения вещи, требует больших усилий, но даже ее умудряются подделывать, рассказывает искусствовед.

Был очень известный случай, когда мошенники в Лондоне подделывали ассирийские рельефы из известняка. У них была целая команда, которая смогла даже клинопись идеально сделать, что нельзя было придраться. Но «спалились» они тем, что делали рельефы намного лучше, чем сами ассирийские мастера. Конечно, доказать это было нелегко, — говорит Ирина Чмеленко.

Химический и радиоуглеродный анализы, которые используются для датирования предметов искусства, тоже не всегда могут быть точны. Так, например, чтобы выяснить дату создания вазы, нужно знать точное место находки, найти другие артефакты из этого культурного слоя, желательно, чтобы были еще вазы такой же стилистики.

То есть датирование — это совокупность множества факторов, которые все равно не дают 100% результат. Стоит отметить, что при анализе используется маленький кусочек образца, так как брать целый кусок от сосуда или холста никто не позволит.

Не редко бывает так, что и крупные музеи выставляют хорошо сделанные копии, которые невозможно раскрыть даже современными методами. Например, Эрмитаж славится тем, что в нем в залах висят только оригиналы, а в запасниках лежат сотни произведений искусства, которые ожидают экспертную проверку.

Как правило, такая проверка стоит немалых денег, поэтому очередь на экспертизу стоит на десятки лет вперед.