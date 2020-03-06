США обвинили менеджера российской IT-компании в киберпреступлениях

Власти Соединенных Штатов обвинили менеджера российской компании в области кибербезопасности Group-IB Никиту Кислицина во взломе социальной сети Formspring. Ему грозит до 15 лет лишения свободы и штраф в размере 250 тысяч долларов.

Кислицин работает в Group-IB с 2013 года. Он занимается так называемой разведкой угроз безопасности. До этого мужчина был главным редактором журнала «Хакер», а в 2012 году некоторое время работал в США.

Американские власти утверждают, что Кислицин получил от сообщника-хакера имена, электронные адреса и пароли клиентов Formspring, а после хотел их продать другому сообщнику за 5,5 тысячи евро. Всего в деле фигурирует три сообщника Кислицина. Имена этих людей не разглашаются.

Компания Group-IB связывает выдвинутые против Никиты Кислицина обвинения с делом Евгения Никулина, которого подозревают в незаконном получении доступа к данным социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring.

В Group-IB считают обвинения в адрес Кислицина бездоказательными. Мужчина, по мнению руководства компании, никаких киберпреступлений не совершал, а лишь занимался исследовательской деятельностью, направленной на анализ компьютерной преступности.



Более того, ни компания, ни ее сотрудник Никита Кислицин не получали официальных повесток, уведомлений или приглашений на предстоящие судебное заседание по делу Никулина. Мы расцениваем такие действия как недопустимые и нарушающие права нашего сотрудника, — говорится в официальном обращении Group-IB.

Кроме того, в 2013 году представители компании и Кислицин встречались с сотрудниками министерства юстиции США для «информирования их об исследовательской работе, связанной с андеграундом, которую в 2012-м году проводил Кислицин», указано в обращении.

«После данного общения с представителями американских властей в адрес компании Group-IB, равно как и в адрес Кислицина, не было официально направлено никаких дополнительных вопросов», — сообщили в Group-IB.

В настоящее время компания ведет консультации с международными юристами, чтобы дать правовую оценку ситуации и составить план дальнейших действий.