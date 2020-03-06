найти ×
   
  • USD
    66.19
  • EUR
    73.68
СохранитьСохранено0
×

002257

Путин предложил правительству подумать о разведении улиток

Small f632c44589
© Kremlin.ru

© Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о необходимости предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным производителям, которые занимаются разведением улиток.

Ранее на встрече с Путиным в Адыгее фермер из Подмосковья Сергей Балаев попросил президента включить разведение улиток в перечень видов сельскохозяйственной деятельности. Глава государства предложение Балаева поддержал, отметив, что улитки являются полезным пищевым продуктом.

Перспективы развития этой отрасли очень большие. Это и продовольственная безопасность, и польза, и вкус. Поддержка со стороны государства, на мой взгляд, должна заключаться в предоставлении фермерам, занимающимся разведением улиток, грантов и субсидий, — рассказал «Ридусу» Балаев.

Также во время встречи с общественностью в Адыгее Владимир Путин поручил администрации Краснодарского края пересмотреть статус земельных участков под выращивание чая.

Еще президент указал правительству на необходимость усиления надзора за оборотом подкарантинной продукции, осуществляемого в пунктах пропуска через границу с Казахстаном.

Кроме того, правительство должно предусмотреть возможность внести в земельное законодательство изменения о предоставлении общеобразовательным организациям находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков без проведения торгов.

Одно из поручений Путина адресовано Росмолодежи: глава государства поручил ведомству рассмотреть вопрос о включении во Всероссийский конкурс «Доброволец России» номинации, связанной с поддержкой волонтерской деятельности в сельских населенных пунктах.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экология
Компания из США поделилась опытом «компостирования» трупов
108873читать позжечитаю позже
Технологии
Alphabet отказался от проекта «энергетического змея» Makani
40358читать позжечитаю позже

главное


Общество
Вы точно захотите детей, увидев милое видео встреч отца и сына в детсаду

Малыш при виде папы бежал к нему со всех ног.

14639921читать позжечитаю позже

Животные
Грустный кот с необычными ушами очаровал пользователей Сети13 декабря 2019

Особенно в восторге от него дети.

22522714читать позжечитаю позже