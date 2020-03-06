Путин предложил правительству подумать о разведении улиток

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о необходимости предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным производителям, которые занимаются разведением улиток.

Ранее на встрече с Путиным в Адыгее фермер из Подмосковья Сергей Балаев попросил президента включить разведение улиток в перечень видов сельскохозяйственной деятельности. Глава государства предложение Балаева поддержал, отметив, что улитки являются полезным пищевым продуктом.

Перспективы развития этой отрасли очень большие. Это и продовольственная безопасность, и польза, и вкус. Поддержка со стороны государства, на мой взгляд, должна заключаться в предоставлении фермерам, занимающимся разведением улиток, грантов и субсидий, — рассказал «Ридусу» Балаев.

Также во время встречи с общественностью в Адыгее Владимир Путин поручил администрации Краснодарского края пересмотреть статус земельных участков под выращивание чая.

Еще президент указал правительству на необходимость усиления надзора за оборотом подкарантинной продукции, осуществляемого в пунктах пропуска через границу с Казахстаном.

Кроме того, правительство должно предусмотреть возможность внести в земельное законодательство изменения о предоставлении общеобразовательным организациям находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков без проведения торгов.

Одно из поручений Путина адресовано Росмолодежи: глава государства поручил ведомству рассмотреть вопрос о включении во Всероссийский конкурс «Доброволец России» номинации, связанной с поддержкой волонтерской деятельности в сельских населенных пунктах.