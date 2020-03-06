Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance
- 06 марта 2020, 00:38
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Фотография нового подвижного аппарата для изучения поверхности Марса опубликована Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Марсоход носит название Perseverance, что в переводе на русский язык означает «настойчивость».
В Twitter NASA опубликовано представление марсохода. Он называет себя и рассказывает о задачах своей миссии.
«Зовите меня Perseverance. Я отправляюсь на Марс на поиски следов древней жизни, а также для тестирования нового оборудования, которое поможет будущим исследователям, и сбора первых образцов горных пород, чтобы в будущем отправить их на Землю», — сказано в сообщении.
Подробная информация о миссии будет публиковаться в специальном аккаунте, который в NASA завели для Perseverance.
Недавно появилась информация о том, что загадочная дыра на Марсе может скрывать признаки жизни на планете.
Войти через социальные сети: