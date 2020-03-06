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Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance

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© Twitter

© Twitter

Фотография нового подвижного аппарата для изучения поверхности Марса опубликована Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Марсоход носит название Perseverance, что в переводе на русский язык означает «настойчивость».

В Twitter NASA опубликовано представление марсохода. Он называет себя и рассказывает о задачах своей миссии.

«Зовите меня Perseverance. Я отправляюсь на Марс на поиски следов древней жизни, а также для тестирования нового оборудования, которое поможет будущим исследователям, и сбора первых образцов горных пород, чтобы в будущем отправить их на Землю», — сказано в сообщении.

Подробная информация о миссии будет публиковаться в специальном аккаунте, который в NASA завели для Perseverance.

Недавно появилась информация о том, что загадочная дыра на Марсе может скрывать признаки жизни на планете.

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