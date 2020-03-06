Украинские шахматисты погибли в Москве

Мертвые тела 18-летней шахматистки Александры Вернигоры и 26-летнего гроссмейстера Станислава Богдановича найдены в квартире на западе Москвы. Погибших обнаружил отец девушки, сообщил сайт «Спорт-Экспресса».

Причиной смерти, по всей видимости, стало употребление наркотических средств. Рядом с погибшими нашли воздушные шары с закисью азота.

Александра Вернигора — профессиональная украинская шахматистка, находящаяся на 1861 месте в рейтинге FIDE. Станислав Богданович — чемпион Украины по быстрым шахматам в 2013 году.

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