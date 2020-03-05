Мужчина погиб в центре Москвы при попытке исполнить трюк Джеймса Бонда
- 05 марта 2020, 21:53
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В центре Москвы погиб 46-летний мужчина, попытавшийся повторить трюк популярного киногероя Джеймса Бонда.
Как сообщает РЕН ТВ, трагедия случилась 4 марта на одной из столичных строек.
По данным телеканала, крановщик предпринял попытку запрыгнуть на кран со строящегося здания на высоте 8 метров. Не сумев допрыгнуть до опоры, мужчина рухнул на бетонную плиту и провалился в подвал.
В результате рабочий скончался на месте от полученных травм.
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