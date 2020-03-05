В Екатеринбурге обнаружили первого жителя с подозрением на коронавирус

В Екатеринбурге зафиксирован первый случай, когда местного жителя госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Как сообщил URA.RU источник в областном минздраве, в больнице № 40 находится мужчина, которому присвоен статус контактера первого уровня.

«Пациент летел в Москву из Италии, рядом с ним сидел больной итальянец», — рассказали изданию в ведомстве. Его вычислили по билетным квитанциям после того, как больного итальянца госпитализировали.

Сейчас пациент находится на двухнедельном карантине, его состояние оценивается как стабильное, он чувствует себя хорошо.

В минздраве Свердловской области заявили, что официальные данные появятся 6 марта к 9 часам утра.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге сразу 700 студентов закрыли на 14-дневный карантин в здании общежития университета имени Мечникова из-за контактов с итальянцем, у которого подозревают коронавирус COVID-19. Иностранец учится в университете по обмену и 29 февраля вернулся из поездки в Италию, где от коронавируса умерло уже более ста человек.

Итальянец — уже седьмой зараженный вирусом COVID-19, отмеченный в России с начала эпидемии. Первыми носителями коронавируса в РФ оказались двое граждан Китая, на сегодняшний день уже выздоровевших. Кроме того, в Казани проходят карантин три российских пассажира лайнера Diamond Princess, ставшего одним из главных рассадников вируса. 2 марта врачи зарегистрировали первый случай новой коронавирусной пневмонии в Москве.



Общее число зараженных коронавирусом в мире к 5 марта достигло 96 336 человек. За пределами материкового Китая число зараженных составило около 15 тысяч. Хуже всего дела обстоят в Иране и Италии, где от COVID-19 люди умирают десятками. В материковой части Китая с декабря коронавирусом заразились 80 567 человек, из них в тяжелом состоянии в настоящее время находятся 5 952 человека, умерло 3 016, а выздоровели и выписаны из больниц 52 238 человек.