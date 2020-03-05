МОК не смог объяснить подделку подписей Родченкова

Документ, переданный Международным олимпийским комитетом (МОК) в Спортивный арбитражный суд (CAS) не объясняет подделку подписей информатора Григория Родченкова. Об этом заявил адвокат Алексей Панич, который представляет интересы российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.

«Предоставленный МОК в CAS новый аффидевит Родченкова не объясняет подделку подписей. В нем он признал, что не подписывал ни одного из своих показаний, но дал согласие на использование его электронной подписи», — цитирует ТАСС слова адвоката.

При этом данные экспертизы почерка указывают на то, что электронная подпись Родченкова присутствует лишь на двух документах из девяти. Семь остальных бумаг подписаны другим лицом, подчеркнул Панич.

В ходе слушаний в CAS дела российских биатлонисток Алексей Панич заявил о подделке подписей Родченкова. Суд потребовал от МОК в течение суток предоставить свои объяснения по данному вопросу.