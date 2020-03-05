Резкое снижение смертности от спиртного в РФ связали с теплой зимой

В январе 2020 года от отравления алкоголем умерли 619 россиян, что на 37,3% меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщает Центр разработки национальной алкогольной политики.

Эксперты Национального союза защиты прав потребителей считают, что причиной такого резкого снижения смертности от спиртного стала аномально теплая зима, которая уменьшила алкогольную нагрузку на здоровье населения.

Кроме того, в январе в России умерли 153 человека от отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями. Этот показатель на 46,1% меньше прошлогоднего. Специалисты поясняют, что в данных случаях информация о причине смерти именно от отравления алкоголем была недостаточной. Группу риска при таком отравлении в основном составляет молодежь в возрасте 15−19 лет.

В Центре также уточнили, что в январе не было зафиксировано ни одного трагического случая подобного рода в Белгородской и Мурманской областях, Карачаево-Черкесии, Чувашии, Татарстане, Северной Осетии, Чечне, а также в Ненецком округе и на Чукотке.

В Москве число умерших от случайных отравлений алкоголем сократилось с 18 до 9 человек. Кроме того, был зафиксирован всего один случай смерти от отравления и воздействия спиртным с неопределенными намерениями. В Петербурге отравились спиртным четыре человека, и не было ни одного случая смерти от отравления и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями, приводит сообщение Центра «Интерфакс».