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В российской компании пригрозили сотрудникам с ОРВИ отстранением от работы

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© pixabay.com

© pixabay.com

Руководство крупнейшего российского радиохолдинга EMG выпустило приказ о мерах профилактики гриппа и прочих респираторных инфекций.

Согласно этому документу, оказавшемуся в распоряжении издания «Подъем», сотрудники с симптомами ОРВИ будут отстраняться от работы.

Вернуться к исполнению своих обязанностей они смогут только после выздоровления и обязательного медосмотра.

Кроме того, медосмотр обязателен для сотрудников EMG, вернувшихся из отпуска, командировки, или вышедших на работу после временной нетрудоспособности.

В приказе особое внимание обращается на то, что за несоблюдение вышеперечисленных установок сотрудникам грозит дисциплинарная или гражданско-правовая ответственность (выговор, увольнение, штраф в качестве возмещения убытков работодателю), а также уголовная ответственность в том случае, если сотрудник заразит своих коллег.

Ранее власти округа Кинг в американском штате Вашингтон обратились к населению с призывом не выходить на работу и по возможности выполнять свои обязанности из дома. 22 тысячи учащихся окружных школ уже освободили от занятий. Такие меры вызваны распространением коронавируса COVID-2019, который уже унес жизни 11 жителей штата.

Общее число зараженных коронавирусом в мире к утру 5 марта достигло 95 231 человека. За пределами материкового Китая число зараженных составило почти 15 тысяч.

Новый вирус подхватили и семеро россиян: четыре зараженных находятся в карантине на родине, два — в ОАЭ и один — в Азербайджане. Кроме того, в Санкт-Петербурге коронавирус COVID-19 выявлен у гражданина Италии.

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