ОП РФ: наказание за фейки о коронавирусе должно быть максимально публичным

Наказание за распространение фейков о китайском коронавирусе должно быть максимально публичным. Только так можно успешно бороться с подобными информационными вбросами и нагнетанием ситуации вокруг этой темы, считает глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

За минувший год у нас не было ни одного публичного наказания за распространение фейков, хотя закон о противодействии распространению недостоверной информации у нас есть. Мы бы хотели, чтобы процедура наказания была максимально публичной, в том числе для того, чтобы предостеречь тех, кто собирается еще подключиться к подобным процессам, — цитирует Малькевича ТАСС.

Он отметил, что сейчас актуальной проблемой России и других стран является массовая публикация фейков о коронавирусе в социальных сетях. Речь идет о слухах по поводу масштабов заболеваемости.

«Ридус» уже писал о распространяемой в Рунете аудиозаписи, на которой неопознанная девушка заявляет о 20 тысячах заболевших коронавирусом в Москве. А всего за последний месяц в Сети было обнаружено четыре миллиона фейковых сообщений о коронавирусе, заявил основатель аналитической компании «Крибрум» Игорь Ашманов.

«Каждый день публикуется порядка 35−40 тысяч сообщений по этой теме. Особенно активно недостоверная информация стала распространятся с середины февраля, когда вирус вышел за пределы Китая», — уточнил Ашманов.

По мнению Малькевича, фейки о коронавирусе распространяются по сценарию «Зимней вишни» — когда украинские тролли разгоняли чушь вокруг трагедии по соцсетям и СМИ.



Ранее правоохранительные органы задержали в Москве несколько распространителей фейков о коронавирусе. Недостоверная информация публиковалась в социальной сети «ВКонтакте» и родительских чатах в мессенджерах.