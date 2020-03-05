Найдена древнейшая дорога, соединявшая города индейцев майя

Команда археологов во время раскопок на полуострове Юкатан обнаружила древнюю дорогу, которая, вероятно, была построена еще индейцами майя более 1000 лет назад.

Специалисты предполагают, что это может быть известная дорога, сооруженная около 680 года н. э., по которой древние воины двигались в сторону города Яксуна, позже взятого под контроль индейцами города Коба.

Мы предполагаем, что дорогу приказал построить король К’авиил Аджо для контроля плененного города Яксуна, который находился примерно в 100 километрах от Кобы, — рассказывают археологи.

Археологические раскопки показали, что древние мастера специально слегка приподняли дорогу и укрепили ее известняком.

Дорога была обнаружена с помощью лидара, который просканировал территорию между двумя индейскими городами. Лидар, отражая от земли сотни лазерных импульсов, смог разглядеть дорогу даже в местности, которая была густо заполнена деревьями.

Исследователи пояснили, что догадывались о существовании дороги еще в середине прошлого столетия, когда эту территорию впервые изучили специалисты. Ранее предполагалось, что дорога образует собой ровную линию, однако сканирование лидаром показало другое.

Оказалось, что между Кобой и Яксуной располагались еще небольшие поселения, которые также были взяты под контроль майя. Ответвления дороги говорят о том, что было минимум две деревни на пути к городу.

Недалеко от Яксуны находится Чичен-Ица — еще один крупный город. Историки считают, что дорога к Яксуне могла поднять влияние города Коба, но у Чичен-Ицы была другая экономическая и политическая модель, которая в итоге оказалась выигрышной.

Тем не менее король Кобы делал все возможное, чтобы поддерживать власть города. Предполагается, что строительством дороги могли заниматься пленные.