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Круизный лайнер прервал плавание из-за смерти пассажира от коронавируса

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© mago images/Jan Huebner/TASS

© mago images/Jan Huebner/TASS

Лайнер Grand Princess прервал круиз и отправился обратно в Калифорнию после сообщения о смерти от коронавируса одного из пассажиров, ранее находившегося на борту.

Как сообщается на сайте компании Princess Cruises, судно следовало в мексиканский город Энсенада, однако в среду, 4 марта, было принято решение вернуться в Сан-Франциско, чтобы в целях профилактики провести проверку пассажиров и членов экипажа.

Ранее в тот же день появилась информация о первой смерти от коронавируса в Калифорнии. Власти штата предположили, что погибший мог заразиться, находясь на борту Grand Princess с 11 по 21 февраля.

«Хотя на данный момент на борту нет подтвержденных случаев заражения COVID-19, Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) определил группы пассажиров и членов экипажа, которые должны будут пройти проверку перед прибытием в Сан-Франциско», — приводит РИА Новости сообщение компании.

Проверке подлежат менее 100 человек, которых уже попросили не покидать свои каюты. Вертолет доставит на борт лайнера все необходимое для проведения анализов.

В связи со случившимся компания сообщила об отмене запланированного на 7 марта круизного тура.

Ранее сообщалось, что с круизного лайнера Diamond Princess, застрявшего в Японии на карантине, отпустили последних пассажиров. В итоге 705 человек на судне заразились COVID-19, семеро скончались.

Тем временем полиции французского острова Реюньон в Индийском океане пришлось применить слезоточивый газ против местных жителей, не пускавших на берег пассажиров круизного лайнера Sun Princess. Люди опасаются распространения коронавируса и призывают проверять здоровье приезжающих туристов.

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