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В Омской области заведено уголовное дело по факту смерти многодетной матери

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© vk.com

© vk.com

После смерти многодетной матери, которую возили по нескольким больницам Омской области, возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение установить все обстоятельства произошедшего и подробно доложить о принятых мерах, сообщает РЕН ТВ.

Как уточняет телеканал, у женщины диагностировали ишемический инсульт и отек мозга.

Ранее «Ридус» писал о том, что 13 февраля 44-летней жительнице области Елене Евсеевой стало плохо — начались сильные головные боли, тошнота, повысилось давление. Женщина направилась в районную больницу, но после часа ожидания ее перенаправили в Калачинскую ЦРБ — за сорок километров. В последующие дни мать четверых детей еще трижды отправляли из Калачинской больницы в Горьковскую и обратно. В результате 19 февраля Евсеева скончалась в реанимации Калачинской больницы.

По итогам проверки, проведенной областным минздравом, были уволены главные врачи Калачинской и Горьковской больниц.

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