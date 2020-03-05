В Омской области заведено уголовное дело по факту смерти многодетной матери
- 05 марта 2020, 16:26
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
После смерти многодетной матери, которую возили по нескольким больницам Омской области, возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение установить все обстоятельства произошедшего и подробно доложить о принятых мерах, сообщает РЕН ТВ.
Как уточняет телеканал, у женщины диагностировали ишемический инсульт и отек мозга.
Ранее «Ридус» писал о том, что 13 февраля 44-летней жительнице области Елене Евсеевой стало плохо — начались сильные головные боли, тошнота, повысилось давление. Женщина направилась в районную больницу, но после часа ожидания ее перенаправили в Калачинскую ЦРБ — за сорок километров. В последующие дни мать четверых детей еще трижды отправляли из Калачинской больницы в Горьковскую и обратно. В результате 19 февраля Евсеева скончалась в реанимации Калачинской больницы.
По итогам проверки, проведенной областным минздравом, были уволены главные врачи Калачинской и Горьковской больниц.
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