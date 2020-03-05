Названо главное преимущество рыбьего жира

Команда ученых из Китая и США опубликовала исследование, в котором рассказывается о пользе рыбьего жира для здоровья человека. Речь идет о биологически активной добавке (БАДа) омега-3.

Минимальная норма потребления жиров омега-3 для взрослых и детей составляет примерно 0,25 г (250 мг) в сутки, оптимальная для здоровья — примерно 1—1,5 г (1000—1500 мг). В зависимости от производителя рыбьего жира это, как правило, 1—2 капсулы в день.

В настоящее время существует не так много БАДов, которые можно безопасно принимать без назначения врача, однако омега-3 практически не имеет побочных эффектов и противопоказаний, поэтому она рекомендована к приему почти всем здоровым людям.

Многие исследования свидетельствуют о том, что жирные кислоты омега-3 могут помочь предотвратить сердечно-сосудистые заболевания и снизить смертность.



Международная команда ученых решила еще раз проверить, так ли это на самом деле. Они проанализировали медицинские карты 427 678 мужчин и женщин в возрасте от 40 до 69 лет без сердечно-сосудистых заболеваний и рака, которые ранее заполнили анкеты, где рассказали об использовании БАДов, в том числе рыбьего жира.

Почти треть (31%) участников сообщили, что принимали обычные добавки с рыбьим жиром в начале исследования.



Специалисты обнаружили, что прием омеги-3 был связан с более низким риском смертности от всех причин — на 13%. Прием этой добавки на 16% снижал смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и на 7% — риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.