Сколько яиц можно съесть в неделю без вреда для сердца

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, какое количество яиц в неделю можно считать безопасным.

Несмотря на большое количества белка, яйца не считаются полностью безопасным и полезным продуктом. Есть исследования, доказывающие, что при регулярном употреблении яиц увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также повышается уровень холестерина.

Однако у научного сообщества нет единого мнения о том, какое количество яиц в день допустимо употреблять в пищу. Чтобы оценить связь между потреблением яиц и сердечно-сосудистыми заболеваниями, необходимы длительные наблюдения.

Авторы новой работы сообщили, что они вели исследование на протяжении более 30 лет, наблюдая за здоровьем участников с 1980 года. Они пытались выявить связь между потреблением яиц и риском сердечно-сосудистых заболеваний, включая нефатальный сердечный приступ, фатальную ишемическую болезнь сердца и инсульт.

В исследовании приняли участие 83 349 медсестер в возрасте от 30 до 55 лет, 90 214 медсестер в возрасте от 25 до 44 лет и 42 055 мужчин-медиков в возрасте 40—75 лет. Отмечается, что у всех участников исследования не было заболеваний сердца и диабета.

За все время эксперимента было зарегистрировано 14 806 случаев сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе 9010 случаев ишемической болезни сердца и 5903 случая инсульта.

В рамках исследования ученые интересовались рационом питания участников, особое внимание уделяя наличию яиц. Большинство людей ели от одного до пяти яиц в неделю, а у тех, кто потреблял больше яиц, был более высокий индекс массы тела (ИМТ).

Ученые проанализировали прошлые исследования, в которых изучалось влияние яиц на здоровье людей из Америки, Европы и Азии. Особая связь между потреблением яиц и риском сердечно-сосудистых заболеваний в исследованиях США и Европе не обнаружилась, но умеренное потребление яиц было связано с несколько более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний в азиатских популяциях.

Авторы исследования пришли к выводу, что умеренное потребление яиц (не более 5—7 штук в неделю) никак не связано с риском появления сердечно-сосудистых заболеваний.