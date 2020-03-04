«Спартак»: победа на траве и поражение на льду

Два ключевых поединка с участием московского «Спартака» прошли в Москве в один день и в одно время 4 марта. Болельщикам впору было разорваться между футбольным стадионом в Тушине и хоккейной ареной в Петровском парке. Дружина Олега Знарка пыталась «вернуть должок» землякам-динамовцам во второй встрече ¼ финала Западной конференции КХЛ. Команда Доменико Тедеско также в четвертьфинале билась за Кубок России с «заклятыми» соперниками — ЦСКА. Эмоций и интриги хватало и на хоккее, и на футболе. Но поклонники кожаного мяча ушли со стадиона довольными, чего не скажешь про любителей «игры настоящих мужчин».

Начали оба «Спартака» бодро. Хоккейный повел в первом периоде 1:0 усилиями Галимова, и так его и закончил. Футбольный начал еще бодрее: уже на 14-й минуте «красно-белые» после ударов Бакаева и Понсе вели 2:0. Вот только удержать преимущество не смогли — сначала пропустили от Дивеева на 17-й, а перед уходом на перерыв сами себе привезли гол Ахметова.

На льду и на траве кипел настоящий бой. В обеих встречах «Спартаку» пришлось туго. Качели качались так, что сложно было понять, кто радует больше: хоккеисты или футболисты. В Петровском парке «красно-белые» проиграли второй период, но вышли вперед в третьем. До конца оставалось около девяти минут. На «Открытии» дело дошло до дополнительного времени при неназначенном в ворота ЦСКА пенальти. Страсти накалялись.



Потом и там, и там случились удаления. В Тушино судья принял очень спорное решение и отправил в раздевалку второй желтой карточкой Понсе. В Петровском парке арбитры оставили «Спартак» и вовсе втроем. И если футболисты сумели «дожать» соперника и в меньшинстве — забил вышедший на замену Ларссон с передачи вратаря Максименко, то на льду случилась катастрофа.



За две секунды до выхода четвертого полевого игрока Шипачев уложил шайбу за шиворот Гудачеку и сравнял счет. Через две минуты «красно-белые» ошиблись на смене и пропустили от Петерссона в третий раз. Команда Знарка пыталась спасти игру, заменив вратаря на шестого, но привет тренерскому штабу прилетел в пустые ворота от защитника Михаила Григорьева, которого не сохранили в составе после прошлого сезона. Ганзл еще успел забить третью, а Кутейкин за шесть секунд до конца пытался пробить динамовского вратаря Еременко со своей половине, но не сложилось.



Фанатов «красно-белых» должно успокаивать, что у хоккеистов еще есть шанс — два поражения в серии нельзя считать приговором. Это в прошлом году «Спартаку» доказал СКА. Все впереди. А в футболе предстоит эпохальная битва с «Зенитом», который едва смог пройти Амкар также в дополнительное время.

