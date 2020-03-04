Команда ученых из Университета Южной Австралии опубликовала статью, в которой специалисты рассказали, почему бег, один из самых популярных видов спорта, может быть опасен для здоровья:

Мы постоянно слышим, что кто-то ввел себе полезную привычку бегать по утрам. Но о травмах, которые нередко возникают во время бега, мало кто говорит. Согласно статистике, почти каждый третий начинающий бегун травмируется во время первых занятий.

В рамках нового исследования авторы опросили 246 бегунов в возрасте от 19 до 77 лет. У участников спросили, как часто они бегают, занимаются ли они с тренером, были ли у них травмы.

Спортсмены, которые резко начинали занятия бегом и делали это без тренера, чаще всего получали различные травмы. По ответам в анкете стало понятно, что участники не могли грамотно распланировать свои тренировки и просто не успевали восстанавливаться.

Также люди, которые начинали бегать из-за желания похудеть, чаще всего получали травмы. Хотя они и получали быстрый результат — похудение, но в долгосрочной перспективе оказывалось, что из-за незнания начинающие спортсмены повреждали себе колени или связки голеностопа.

Одни из главных причин травм — неправильно подобранная обувь, неподходящее место и время для бега, а также некорректная техника, из-за которой человек может подвернуть ногу, — заключили ученые.

Авторы работы считают, что бег — не лучшее занятие для начинающих. Если вы хотите попробовать тренироваться, то лучше выбрать скандинавскую ходьбу или езду на велосипеде. Тем, кто хочет профессионально заняться бегом, ученые рекомендуют обратиться за помощью к тренеру.