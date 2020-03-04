Единственный в мире орангутан-альбинос замечен на острове Борнео

Глава Министерства охраны окружающей среды по сохранению биоразнообразия острова Борнео рассказала, что недавно им удалось найти в лесу редкого орангутана-альбиноса.

На сегодняшний день это единственный в мире известный орангутан с альбинизмом. При данной аномалии наблюдается врожденное полное или почти полное отсутствие меланина в организме.

Чуть больше года назад местные зоозащитники выпустили самку орангутана в дикую природу и только сейчас ее снова заметили. Сообщается, что животное абсолютно здорово и смогло приспособиться к жизни в дикой природе.

Несколько лет назад орангутана по имени Альба держали в клетке в качестве домашнего питомца. Когда информация о незаконном содержании животного поступила зоозащитникам, Альбу забрали в питомник. Около года специалисты наблюдали за здоровьем примата, после чего, убедившись, что с ним все в порядке, выпустили Альбу на волю.

В питомнике Альбе объяснили, как правильно выбирать места для ночлега, добывать питание и уметь постоять за себя. Как только ветеринары поняли, что орангутан больше не зависит от человека, ее отпустили в лес.

Возможно, мы бы еще долго с ней не встретились, если бы Альба не начала „слежку“ за другими орангутанами. Дело в том, что недавно из питомника были выпущены еще несколько приматов, и Альба, видимо, хочет с ними подружиться, — пишут ученые.

Несмотря на то, что Альба альбинос, она сможет продолжить свой род, который находится под угрозой вымирания. За последние несколько десятилетий количество орангутанов резко сократилось из-за уничтожения лесов для заготовки древесины, бумаги, пальмового масла и добычи полезных ископаемых.

Нередко местные жители специально убивают приматов, так как видят в них угрозу для сельского хозяйства. Также причиной вымирания служат браконьеры, которые охотятся за редкими видами животных.