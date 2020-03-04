Как сохранить зубы после 40 лет

К 40 годам практически у всех людей есть хотя бы пара пломб, а многие уже успели познакомиться и с удалением зубов, и с протезированием, и с болезнями десен.

«Ридус» пообщался с Мариной Колесниченко, стоматологом, главным врачом клиники Beauty Line, и выяснил, есть ли шансы после 40 лет сохранить красивую и здоровую улыбку.

Проблемы, с которыми сталкиваются люди после 40 лет, делятся на три большие группы. Первая — это уже привычный кариес со всеми его осложнениями в виде пульпитов, периодонтитов и т. д. Здесь поможет регулярная и тщательная домашняя гигиена, а также профилактический визит к стоматологу раз в полгода и проведение профессиональной чистки зубов.

Вторая группа проблем возникает из-за возрастной стираемости эмали: зубы становятся желтее, теряют высоту и форму, из-за истончения эмали они становятся более плоскими, и внешние раздражители сильнее на них воздействуют.

Третья группа связана с возрастными изменениями мягких тканей в полости рта. Десна опускается, и оголяются шейки корней зубов, от чего появляется чувствительность при приеме пищи, чистке зубов, прикосновении к зубам.

Есть два типа стираемости зубов — физиологическая и патологическая. Все зависит от степени — физиологическая стираемость остается в пределах эмали, не причиняет никакого беспокойства, эмаль хоть и истончилась, но в целом сохранна. Человек ничего не чувствует — но может заметить, глядя на свою улыбку в зеркало, износ зубов, потерю их физиологической длины и изменение цвета.

Такая стираемость возникает практически у всех людей к 40 годам, и есть два способа ее победить. Более простой и бюджетный — реставрация зубов без обточки и сверления, с помощью современных композитных материалов, которые по своим свойствам максимально близки к натуральной эмали. Зуб сверху облицовывают композитом, наращивая его длину и формируя своего рода „рубашку“, которая защищает зуб от стираемости, внешних воздействий, снижает чувствительность и улучшает внешний вид. Показатели стираемости у этого материала близки к натуральным, а потому раз в 6—8 лет нужно обращаться за коррекцией, — пояснила стоматолог.

При физиологической стираемости можно поставить виниры, коронки или люминиры, однако этот способ сохранить здоровье зубов не из дешевых.

Патологическая стираемость может быть вызвана проблемами с прикусом или бруксизмом. Бруксизм — это непроизвольное, неконтролируемое скрежетание зубами во сне. Оно происходит из-за стрессов, перегрузок, нестабильности психоэмоциональной сферы, — все это приводит к перевозбуждению нервной системы. Она посылает возбуждающие сигналы к жевательным мышцам. Из-за этого человек во время сна стискивает челюсти, что и приводит к повышенному износу зубов.

Во рту есть не только зубы!

С возрастом в полости рта закрываются мелкие капилляры, и кровоток в тканях резко снижается, в результате чего они недополучают питательные вещества и кислород. Это приводит к атрофии тканей, т. е. , когда организм ощущает, что какой-либо ткани не хватает питания, он просто сокращает ее в объеме. Так, десна с возрастом становится более тонкой, и ее уровень снижается, — рассказывает «Ридусу» Колесниченко.

Хороший способ профилактики и лечения таких пародонтологических заболеваний — уколы гиалуроновой кислоты. Это специально разработанная для десен гиалуроновая кислота — у нее несколько иная структура, она содержит витамин С, аминокислоты и другие элементы для поддержания питания десны.



Также есть и другие способы. Например, чистить десна прибором Vector, который удаляет поддесневые отложения и микробную пленку, полирует поверхность корня зуба. Можно использовать и фитотерапию водорослями, которые снимают воспаление.