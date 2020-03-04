Будут ли в России страховать от коронавируса

Граждане России, имеющие полис добровольного медицинского страхования (ДМС) или страховку для выезжающих за рубеж (ВЗР), находятся под защитой на случай заболевания COVID-2019 без оформления дополнительных документов. Создавать отдельный страховой продукт из-за распространения коронавируса не имеет смысла. Не позволят сделать это и особенности законодательства, считают в большинстве страховых компаний.

Банк «Восточный» 2 марта заявил о создании проекта по страхованию от коронавируса совместно с партнерской компанией. Председатель правления банка Вячеслав Арутюнян пояснил, что в период нетрудоспособности владельцу полиса будут выплачивать 3−6 тысяч рублей в день в пределах застрахованной суммы. В случае смерти от COVID-2019 родственники погибшего получат от 300 тысяч до одного миллиона рублей, пишет РИА Новости.

В то же время представители страховых компаний напомнили, что с 11 февраля COVID-2019 включена в России в перечень заболеваний, которые представляют опасность для окружающих. В связи с этим диагностика проводится в рамках ОМС. Жесткий регламент действий в случае подозрения прописан государственными службами. Его обязаны соблюдать даже коммерческие медицинские учреждения.

«Этот алгоритм не подразумевает возможность воспользоваться какими-то коммерческими (сервисными) службами для помощи в такой ситуации», — цитирует агентство сообщение компании «АльфаСтрахование».

Согласно регламенту, в случае подозрения на заболевание COVID-2019 медицинское учреждение должно сообщить в соответствующие органы исполнительной власти. Все дальнейшие действия, включая обследование, карантин и госпитализацию, осуществляются исключительно уполномоченными медицинскими учреждениями вне ДМС, подчеркнул директор департамента медстрахования компании «Ингосстрах» Андрей Копыток.

Поскольку сейчас еще нет средства специфической иммунной профилактики от коронавируса, разработка отдельного страхового продукта по COVID-2019 просто нецелесообразно, отметили в компании «Согласие». Кроме того, коронавирусная инфекция не является исключением из уже существующих программ страхования по ДМС и ВЗР. Схожее мнение высказали в «Росгосстрахе» и «РЕСО-Гарантии».

«Формально коронавирус — это обычное заболевание, которое покрывается ДМС и ВЗР, но с учетом огромного резонанса и того, что формального протокола лечения и специального противовирусного препарата нет, то большинство государств принимает спецмеры: карантин, специальные инфекционные медучреждения, контроль со стороны госучреждений. Таким образом, даже при наличии возможности лечиться по ДМС или ВЗР лечиться придется под контролем государства в определенных медучреждениях», — цитирует агентство слова вице-президента Всероссийского союза страховщиков Виктора Дубровина.

Сейчас ни одна из перечисленных компаний не собирается выпускать отдельный специализированный продукт по COVID-2019.

В конце февраля в Роспотребнадзоре рассказали о том, какие меры принимают российские власти в связи с распространением коронавируса.