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В результате разрушительного торнадо в США погибли 25 человек

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© Twitter

© Twitter

Мощные атмосферные вихри, обрушившиеся в ночь на 3 марта на американский штат Теннесси, унесли жизни 25 местных жителей. Разрушено множество домов, оборваны линии электропередачи.

Как сообщили власти штата, больше всего пострадали округа Патнам, Бентон, Уилсон и Дэвидсон. Примерно 43 тысячи потребителей до сих пор остаются без электричества.

По данным Национального агентства США по океанам и атмосфере (NOAA), пронесшееся над штатом торнадо стало вторым в истории Теннесси по числу жертв. Аналогичное стихийное бедствие 22 марта 1952 года погубило 38 человек. Жертвами урагана 5 февраля 2008 года стали 22 местных жителя.

В соседнем штате Алабама ровно год назад во время торнадо погибли 23 человека.

По данным Гидрометцентра, на территории России в прошлом году самыми разрушительными стихийными бедствиями стали ураганы. Синоптики назвали самые опасные регионы страны.

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