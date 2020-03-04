В результате разрушительного торнадо в США погибли 25 человек

Мощные атмосферные вихри, обрушившиеся в ночь на 3 марта на американский штат Теннесси, унесли жизни 25 местных жителей. Разрушено множество домов, оборваны линии электропередачи.

Как сообщили власти штата, больше всего пострадали округа Патнам, Бентон, Уилсон и Дэвидсон. Примерно 43 тысячи потребителей до сих пор остаются без электричества.

По данным Национального агентства США по океанам и атмосфере (NOAA), пронесшееся над штатом торнадо стало вторым в истории Теннесси по числу жертв. Аналогичное стихийное бедствие 22 марта 1952 года погубило 38 человек. Жертвами урагана 5 февраля 2008 года стали 22 местных жителя.



В соседнем штате Алабама ровно год назад во время торнадо погибли 23 человека.



По данным Гидрометцентра, на территории России в прошлом году самыми разрушительными стихийными бедствиями стали ураганы. Синоптики назвали самые опасные регионы страны.