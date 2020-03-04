ВОЗ назвала необходимое количество масок для борьбы с COVID-19

Мировая промышленность должна на 40% увеличить производство защитных средств ради профилактики COVID-2019. Ежемесячно для борьбы с опасной инфекцией требуется около 89 миллионов медицинских масок, 76 миллионов перчаток и 1,6 миллиона пар защитных очков. Отсутствие их в достаточном количестве ставит под угрозу человеческие жизни, заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«Без гарантированных цепочек поставок работники здравоохранения в мире будут подвергаться реальному риску», — цитирует ТАСС заявление генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса.

В пресс-релизе ВОЗ также указано, что действия промышленности и правительств всех стран мира в этом направлении должны быть быстрыми. Необходимо увеличить поставки, ослабить экспортные ограничения и принять меры по прекращению спекуляции.

Накануне стало известно, какие меры принимаются для профилактики распространения коронавируса в храмах Русской православной церкви.