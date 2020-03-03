Определились соперники сборной России по футболу в группе Лиги наций

В Амстердаме прошла жеребьевка группового этапа Лиги наций УЕФА.

Сборная России попала в одну группу с командами Сербии, Турции и Венгрии.

Как сообщает ФАН, матчи группового этапа будут проходить с 3 сентября по 17 ноября 2020 года, а финал Лиги наций УЕФА состоится в июне 2021 года.

Комментируя результаты жеребьевки, главный тренер российской сборной Станислав Черчесов отметил в эфире телеканала «Матч ТВ», что нашей команде знакомы все соперники по группе 3 дивизиона B Лиги наций.

«С турками в последнее время часто играем, они нам попались и в прошлом розыгрыше Лиги наций», — цитирует его ТАСС. Он напомнил, что с венграми российские футболисты играли несколько лет назад перед Кубком Конфедераций, а 6 июня сборная России сыграет с Сербией в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату Европы.

Как писал «Ридус», в октябре 2018 года в матче Лиги наций, проходившем в Сочи, сборная России нанесла поражение турецким футболистам. Игра завершилась со счетом 2:0.

В ноябре того же года сборная России проиграла национальной команде Швеции в матче Лиги наций УЕФА на «Френдс Арене» в Стокгольме со счетом 2:0. В результате обе команды набрали по семь очков, однако россияне заняли второе место в группе B, уступив шведам по дополнительным показателям. В итоге шведская команда добилась повышения в классе и в следующем розыгрыше Лиги наций выступит в лиге А. Россияне остались в лиге В, сборная Турции (3 очка) стала последней и опустилась в лигу С.