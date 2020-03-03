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В мэрии и МЧС Самары опровергли версию о взрыве газа в жилом доме

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© vk.com

© vk.com

В жилом доме в Самаре не взрывался газ, произошло частичное обрушение стены дома, сообщили в пресс-службе мэрии города.

В настоящее время выясняется причина, по которой обрушилась стена, приводит сообщение РИА Новости.

Как сообщил врио начальника областного ГУ МЧС РФ Владислав Садовский, обрушение стены жилого дома произошло в результате ветхости конструкции, передает ТАСС.

В пресс-службе мэрии города рассказали агентству, что в медучреждение для обследования доставлены двое детей и две женщины.

СК уже приступил к проверке.

Ранее «Ридус» писал о том, что в результате взрыва газового котла в многоквартирном доме в Самаре стена деревянного двухэтажного жилого дома обрушилась на соседнее одноэтажное здание. Пострадали семь человек, включая троих детей. Спасатели извлекли из-под завалов живыми двух женщин, людей под завалами нет.

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