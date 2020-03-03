В жилом доме в Самаре взорвался газовый котел

В результате взрыва газового котла в многоквартирном доме в Самаре обрушилась несущая стена, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«Пострадали пятеро человек, включая троих детей, двое взрослых могут быть под завалами», — сказал собеседник агентства.

Живыми уже извлечены пять человек, включая двух женщин и троих детей. Предположительно, под завалами остаются мужчина и женщина.

Рассматриваются различные версии произошедшего, основными из которых являются неисправность газового оборудования и нарушение техники его безопасной эксплуатации.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС, при взрыве стена деревянного двухэтажного жилого дома обрушилась на соседнее одноэтажное здание. Пострадали семь человек, включая троих детей. Спасатели извлекли из-под завалов живыми двух женщин, людей под завалами нет.