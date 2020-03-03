В жилом доме в Самаре взорвался газовый котел
- 03 марта 2020, 19:50
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В результате взрыва газового котла в многоквартирном доме в Самаре обрушилась несущая стена, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
«Пострадали пятеро человек, включая троих детей, двое взрослых могут быть под завалами», — сказал собеседник агентства.
Живыми уже извлечены пять человек, включая двух женщин и троих детей. Предположительно, под завалами остаются мужчина и женщина.
Рассматриваются различные версии произошедшего, основными из которых являются неисправность газового оборудования и нарушение техники его безопасной эксплуатации.
Как рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС, при взрыве стена деревянного двухэтажного жилого дома обрушилась на соседнее одноэтажное здание. Пострадали семь человек, включая троих детей. Спасатели извлекли из-под завалов живыми двух женщин, людей под завалами нет.
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