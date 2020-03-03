Курсанта Академии ГПС МЧС задавило насмерть в спортзале

В одном из учебных центров Академии государственной противопожарной службы МЧС РФ произошел несчастный случай, в результате которого погиб курсант.

Трагедия случилась центре «Нагорное» в Пушкинском районе Московской области.

Как сообщил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией, при уборке спортзала курсант попытался передвинуть мобильную складную баскетбольную стойку. В результате самопроизвольного складывания установки молодой человек получил травмы, не совместимые с жизнью.

Исполняющий обязанности министра генерал-полковник Павел Барышев приказал принять меры для исключения подобных случаев, сообщает телеканал. Руководству подразделений предписано взять под личный контроль ход хозяйственных работ и ознакомить курсантов с правилами охраны труда. Также дано поручение провести служебную проверку обстоятельств гибели курсанта.