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Алкоголь негативно сказывается на здоровье костей

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Международная команда ученых провела исследование, которое показало, что употребление алкоголя негативно сказывается на здоровье костей у ВИЧ-пациентов.

У людей с ВИЧ в организме снижен уровень белка, участвующий в формировании костей. При регулярном употреблении спиртного этот уровень снижается с еще большей скоростью, провоцируя риск возникновения остеопороза, — пишут исследователи.

В ходе научной работы они заметили, что даже небольшие дозы алкоголя влияют на этот риск. С возрастом способность поддерживать адекватное костеобразование снижается, поэтому важно поддерживать нормальный уровень кальция в организме.

Низкая плотность костей диагностируется не только у людей с диагнозом ВИЧ, но и тех, кто уже прошел лечение.

Для текущего исследования специалисты проанализировали образцы крови участников, изучив биомаркеры, связанные с костным метаболизмом, и биомаркеры, показывающие, как часто человек употребляет алкоголь.

Исследователи также запросили данные о возрасте, поле, расе, употреблении психоактивных веществ, узнали уровень витамина Д и наличие вируса ВИЧ.

Оказалось, что пациенты, которые выпивали хотя бы один алкогольный напиток в неделю, имели сниженный костный метаболизм.

Авторы исследования пришли к выводу, что пациентам, которые обеспокоены здоровьем своих костей, стоит особое внимание уделить приему витамина Д, совершать регулярные физические нагрузки, а также отказаться от алкоголя. Особенно это касается людей с ВИЧ.

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