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В Египте найден уникальный саркофаг с изображением леопарда

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© University of Milan

© University of Milan

Команда археологов, проводившая раскопки в египетском Асуане, рассказала об удивительной находке — саркофаге, на крышке которого сохранилось изображение леопарда.

Цветная морда леопарда, по предварительным данным, датируется примерно VII веком до н. э.

Раскопки проводились в некрополе, где ранее ученые нашли около 300 гробниц. Все захоронения относятся к промежутку с VII века до н. э. по IV век н. э.

Как рассказали исследователи, гробницы в этом районе практически все очень хорошо сохранились, что позволило узнать об уникальных погребальных артефактах — масках, статуэтках, а также самих мумиях.

Одной из самых ярких находок оказалось изображение леопарда на саркофаге. В Древнем Египте это животное означало неимоверную силу и власть, поэтому леопарда могли изображать в гробницах для защиты и передачи силы покойному, которому предстоит возродиться в загробном мире.

Интересно, что морда леопарда была нарисована прямо над головой умершего. Она была как своеобразная погребальная маска, которая передавала свои силы покойному, — говорят археологи.

Также ученые отметили, что почти во всех гробницах в некрополе они находили погребальные дары в виде пищи. Так, например, анализ показал, что во многих мисках, расположенных рядом с саркофагом, были насыпаны кедровые орехи.

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