Кошмарные сны о климате тревожат каждого пятого британского ребенка

Каждый пятый ребенок в Великобритании видит во сне кошмары на тему климатических изменений. Причиной тому являются акции протеста, которые устраивают учащиеся всего мира, недовольные отсутствием действий по борьбе с глобальным потеплением.

По данным опроса, проведенного среди детей в возрасте от восьми до 16 лет, около 17% из них во сне «испытывают беспокойство по поводу изменения климата». Еще 19% признались, что эти мысли вызывают у них ночные кошмары. Примерно 41% не доверяют взрослым в преодолении климатического кризиса, а 58% переживают от мыслей о его влиянии на их жизнь, пишет Reuters.

За последний год миллионы молодых людей вышли на улицы городов мира, требуя от политических лидеров срочных шагов, чтобы остановить изменение климата. Их вдохновила 17-летняя шведская активистка Грета Тунберг.

«Общественные деятели, такие как Дэвид Аттенборо и Грета Тунберг, помогли молодым людям выразить свои опасения. И мы должны, как взрослые, выслушать их и помочь им принять участие в позитивных изменениях», — цитирует агентство слова детского психолога из Лондона Эммы Цитрон.

Психолог считает, что взрослые обязаны поддержать детей, чтобы те «не чувствовали себя безнадежно». Подросткам необходимо предоставить «обнадеживающие и сбалансированные прогнозы их будущего» и обеспечить им необходимую профессиональную помощь, «если их беспокойство чрезмерно велико».

Британский сервис Oxford English Dictionary зафиксировал увеличение на 4 290% популярности термина «эко-беспокойство» в 2019 году. Особенно он популярен среди молодежи.

Тем временем ученые выяснили, что через 80 лет планета может лишиться половины песчаных пляжей. Нашим внукам негде будет загорать и купаться.