Юный защитник «Спартака» провел бой в первом же матче плей-офф КХЛ

Первый матч серии плей-офф КХЛ между московскими «Динамо» и «Спартаком» больше всего запомнился кулачными боями. Когда преимущество «бело-голубых» в счете стало слишком крупным для возвращения соперника в игру, «красно-белые» решили проверить земляков на прочность. В этих поединках отличился дебютант-спартаковец Александр Никишин. 18-летний защитник не испугался 33-летнего нападающего хозяев Игоря Полыгалова, первым скинул перчатки и в итоге оседлал оппонента, разбив ему лицо в кровь.

Спартаковцев заводить на драки начал еще после недавней игры в «регулярке» тренер «Динамо Владимир Крикунов, пообещавший дать команду «добивать до конца» форварда «Спартака» Галимова. Тот якобы «известный провокатор» и «ударил вратаря». В итоге Галимову «прилетело» у борта от Шипачева, и нападающий динамовцев получил «2+10» за удар в голову.

Но главным итогом стала ответная реакция «Спартака». После нескольких мелких стычек на льду вспыхнула настоящая бойня. Это Максим Гончаров откровенно отыгрался за Галимова на лидере атак соперника — Яшкине. Уложил его на лед и потрепал, словно тряпку. Тут же на выручку примчался Полыгалов, и вот тут настало время Никишина. Александр лихо скинул перчатки и бросился на ветерана без всякого страха.



Два бойца закончили «разборки» последними. Юный спартаковец весом почти в 90 килограммов и ростом в 190 сантиметров хоть и пропустил пару «двоечек», но разбил лицо визави в кровь и закончил бой, сидя на нем верхом. Можно засчитать победу в первом бою, который состоялся в первом же для него матче плей-офф КХЛ. Кто знает, может быть это начало карьеры выдающегося «тафгая»? Правда, стоит отметить, что Никишин в свои 18 лет вполне уверенно выглядит и как игрок обороны.



Добавим, что страсти на этом не улеглись. На льду вспыхнуло еще несколько схваток до конца матча. Был момент, когда на скамейке штрафников одновременно сидели девять игроков — четверо динамовцев и пятеро спартаковцев. А Максима Гончарова судьи и вовсе отправили в раздевалку. Итогом стали 125 штрафных минут на всех и 5:1 в пользу хозяев. Впереди новые встречи земляков. Серия идет до четырех побед.



«Спартаку» в этом сезоне удались несколько очень ярких поединков. В одном из них был уверенно обыгран лидер Востока.

