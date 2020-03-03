Пентагон признал отставание США в разработке гиперзвукового оружия

Соединенные Штаты утратили лидерство в гиперзвуковых технологиях и теперь серьезно отстают от России и Китая в разработке современного оружия на их основе. США пришлось сосредоточить усилия на создании новой крылатой ракеты воздушного базирования, поскольку Вашингтон не может «смириться с существованием такой ситуации», заявили на брифинге в Пентагоне 2 марта руководитель исследовательских и инженерных программ Министерства обороны страны Марк Льюис и его заместитель по гиперзвуковым системам Майкл Уайт.

«Раньше мы были лидерами в гиперзвуковых технологиях, но мы приняли решение не переходить к их применению в системах вооружений. Русские и китайцы такое решение приняли еще несколько лет назад», — цитирует ТАСС слова Уайта.

Он добавил, что «противники» уже создают средства, нацеленные на «лишение США преимуществ в космосе, на море и в воздухе».

Льюис отметил, что Россия начала работы над гиперзвуковыми технологиями одновременно с США, используя накопленный в период холодной войны опыт.

«Китай занялся этими проблемами позднее, но они вложили очень крупные средства в разработки», — признал сотрудник Пентагона.

Уайт также заявил, что сейчас главной целью США является разработка гиперзвуковой крылатой ракеты воздушного базирования. Она может быть размещена на различных носителях. Однако параллельно рассматривается возможность создания системы с «более широкими возможностями», которая может появиться уже в середине нынешнего десятилетия.

Тем временем в Минобороны России сообщили о разработке средств защиты от гиперзвуковых ракет. Это будут системы воздушного базирования очень большого радиуса действия с разделяющейся головной частью.