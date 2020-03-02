В Раде пожалели, что у Киева нет атомной бомбы, чтобы «швырнуть на Москву»
- 02 марта 2020, 19:46
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев посетовал на отсутствие у Киева атомной бомбы, чтобы «швырнуть на Москву».
Выступая на презентации украинского государственного развлекательно- информационного телеканала «Дом», который начал тестовое вещание на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и в Крыму, Потураев не исключил, что против вещания этого канала будут предприняты средства радиоэлектронной борьбы.
«Но атомной бомбы, чтоб швырнуть на Москву, у нас пока нет, — цитирует его РИА Новости. — А это — наиболее эффективный способ решить эту проблему раз и навсегда».
В то же время и. о. гендиректора «Дома» Юлия Островская, заявила, что телеканал должен «пробуждать чувство единства» у жителей Донбасса и Крыма.
В июле 2019 года украинский политолог Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык так, чтобы это обернулось против самой России «на информационном фронте». На тот момент он был зарегистрирован в качестве кандидата в народные депутаты Верховной рады от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» и работал советником украинского лидера.
Войти через социальные сети: