В Раде пожалели, что у Киева нет атомной бомбы, чтобы «швырнуть на Москву»

Замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев посетовал на отсутствие у Киева атомной бомбы, чтобы «швырнуть на Москву».

Выступая на презентации украинского государственного развлекательно- информационного телеканала «Дом», который начал тестовое вещание на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и в Крыму, Потураев не исключил, что против вещания этого канала будут предприняты средства радиоэлектронной борьбы.

«Но атомной бомбы, чтоб швырнуть на Москву, у нас пока нет, — цитирует его РИА Новости. — А это — наиболее эффективный способ решить эту проблему раз и навсегда».

В то же время и. о. гендиректора «Дома» Юлия Островская, заявила, что телеканал должен «пробуждать чувство единства» у жителей Донбасса и Крыма.

В июле 2019 года украинский политолог Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык так, чтобы это обернулось против самой России «на информационном фронте». На тот момент он был зарегистрирован в качестве кандидата в народные депутаты Верховной рады от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» и работал советником украинского лидера.