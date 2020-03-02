найти ×
   
  • USD -0.66
    66.33
  • EUR -0.31
    73.42
СохранитьСохранено0
×

1013307

В Раде пожалели, что у Киева нет атомной бомбы, чтобы «швырнуть на Москву»

Small f1a6d446e0
© youtube.com

© youtube.com

Замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев посетовал на отсутствие у Киева атомной бомбы, чтобы «швырнуть на Москву».

Выступая на презентации украинского государственного развлекательно- информационного телеканала «Дом», который начал тестовое вещание на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и в Крыму, Потураев не исключил, что против вещания этого канала будут предприняты средства радиоэлектронной борьбы.

«Но атомной бомбы, чтоб швырнуть на Москву, у нас пока нет, — цитирует его РИА Новости. — А это — наиболее эффективный способ решить эту проблему раз и навсегда».

В то же время и. о. гендиректора «Дома» Юлия Островская, заявила, что телеканал должен «пробуждать чувство единства» у жителей Донбасса и Крыма.

В июле 2019 года украинский политолог Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык так, чтобы это обернулось против самой России «на информационном фронте». На тот момент он был зарегистрирован в качестве кандидата в народные депутаты Верховной рады от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» и работал советником украинского лидера.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Лекарство от страха: что важно знать о COVID-19
-2018355читать позжечитаю позже
Кино
Обзор фильма «Хищные птицы»: прощай, безумная Харли Квинн, мы будем скучать
15210748читать позжечитаю позже

главное


Экология
Носороги могут стать жертвами злоупотребления антибиотиками

Устойчивые к лекарствам бактерии объявлены новой угрозой в Кении.

2128986читать позжечитаю позже

Технологии
Alphabet отказался от проекта «энергетического змея» Makani19 февраля

Разрекламированное детище лаборатории Google X признано бесперспективным.

4017480читать позжечитаю позже