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КХЛ утвердила потолок зарплат хоккеистов

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© ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

© ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил для клубов «потолок зарплат».

«С сезона 2020/2021 устанавливается жесткий „потолок заработных плат“ — 900 млн рублей», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы КХЛ.

За превышение потолка зарплат предусмотрены санкции. Также будут введены меры контроля.

Кроме того, установлен и «пол заработных плат». За весь сезон на фиксированную часть зарплаты хоккеистов должно быть фактически потрачено не менее 270 млн рублей.

При этом, чтобы клуб был допущен к чемпионату, минимальный размер средств, выделенных на оплату труда хоккеистов, должен составлять не менее 315 млн рублей.

Как сообщал «Ридус», рейтинг самых высокооплачиваемых игроков КХЛ, составленный в феврале 2019 года, возглавил игрок магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин. Без учета премиальной части его годовая зарплата составляет 180 миллионов рублей. В тройку лидеров также вошли Павел Дацюк из петербургского СКА и еще один представитель «Металлурга» Николай Кулемин, отставшие от Мозякина на 5 и 10 миллионов рублей соответственно.

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