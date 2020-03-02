В Краснодаре блинами отравились более 20 детей

После празднования масленицы в микрорайоне Губернский в Краснодаре в больницу с отравлением попал 21 ребенок.

Родители пострадавших рассказали, что блины были полусырыми и белого цвета.

После их употребления у детей почти сразу же началась рвота.

«У моего ребенка посинело лицо, ногти, губы, — приводит ФАН слова матери одного из пострадавших. — Я побежала в аптеку, купить „Регидрон“, однако там сказали, что препарат буквально смели с полок».

Она также сообщила, что в детской больнице, куда доставили ребенка, не оказалось мест, поскольку все койки были заняты. Юному пациенту предложили провести ночь в коридоре, пишет издание.

По факту отравления детей региональное управление Роспотребнадзора организовало эпидемиологическое расследование.

Ранее сообщалось, что причиной массового отравления учащихся и работников спортивной школы-интерната олимпийского резерва в якутском селе Чурапча стали рыбные консервы.