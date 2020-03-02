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Матч на Суперкубок УЕФА впервые состоится в России

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© PA Wire/PA Images/TASS

© PA Wire/PA Images/TASS

В 2023 году Казань примет матч за Суперкубок УЕФА.

Об этом было объявлено на исполкоме Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее на территории России матч за этот трофей не проводился.

Как сообщает ТАСС, игра пройдет на стадионе «Ак Барс Банк Арена», который был открыт в 2013 году. Он вмещает 45 379 зрителей.

На этой арене проходили церемонии открытия и закрытия летней Универсиады 2013 года, а также чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, футбольные матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года.

Ранее стало известно, что в 2021 году финал футбольной Лиги чемпионов пройдет на стадионе «Газпром Арена» на Крестовском острове в Петербурге.

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