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Создано приложение, которое предупредит о преждевременных родах

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Команда разработчиков из Лондона представила свое новое приложение для контроля здоровья женщин во время беременности. Мобильная программа сможет спрогнозировать риск преждевременных родов, а также заподозрить, если у плода начинаются какие-то отклонения в развитии.

В основе программы лежит алгоритмы искусственного интеллекта, обученные на сотнях медицинских исследований. ИИ, опираясь на анализы и жалобы беременной, сможет сделать свою оценку состояния будущей матери, — пишут разработчики.

Ученые поясняют, что их приложение не заменит очное посещение врачей, однако, может вовремя подсказать женщине, что нужно обратиться за помощью.

Для особенно тревожных женщин приложение поможет постоянно оценить здоровья ребенка по общепринятым показателям. Видя положительную динамику, беременные будут лучше себя чувствовать, уверены разработчики.

В особенности мобильное приложение направлено на выявление рисков преждевременных родов. Врачи акушеры-гинекологи считают, что «звоночки», которые могут говорить о риске родов раньше срока, могут появляться уже на 20-х неделях беременности.

Если вовремя проанализировать симптомы, можно постараться снизить риски рождения маловесных и недоношенных детей.

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